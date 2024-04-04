Рядом с погибшим в Харькове спасателем на месте удара был его сын (видео)

Видео первых минут после трагического удара, который забрал жизни трех спасателей в Харькове, опубликовал министр МВД Украины Игорь Клименко.

«Молодой пожарный плачет на месте удара, где россия несколько минут назад цинично убила его отца – 52-летнего спасателя», — подписал видео Клименко.

Погибший Владислав Логинов всю жизнь работал в ГСЧС, сообщил Клименко. Сын пошел по стопам отца. Он работал начальником караула в соседней пожарной части.

«В эту адскую ночь, сразу после первых взрывов, отец и сын с коллегами мгновенно выехали на место удара. Владислав и Владимир работали рядом, буквально в нескольких домах друг от друга. Когда раздался мощный взрыв, сын сразу понял, что вероятнее всего прилетело туда, где был отец», — сообщил министр МВД.

Ранее пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала фото погибших коллег и информацию о них. Погибшим Владиславу Логинову было 52 года, Сергею Байдалинову – 32, а Владимиру Матюшенко – 41. Еще один спасатель получил тяжелые ранения.

Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя. Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным ХОВА, трое раненых — в тяжелом состоянии. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион атаковали не менее 15 «шахедов». Кроме Харькова, под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Харьковская областная прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики.