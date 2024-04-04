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По трактористам на Харьковщине ударили ракетой: погибший и двое раненых

Происшествия 15:32   04.04.2024
Оксана Горун
По трактористам на Харьковщине ударили ракетой: погибший и двое раненых

Мужчина 1987 года рождения погиб на Харьковщине в результате ракетного удара днем 4 апреля. 21-летний и 55-летний мужчины получили ранения.

«Около 12:50 оккупанты нанесли ракетный удар по лесополосе. Вражеский боеприпас попал в грунт. Рядом работники сельхозпредприятия работали в поле, возделывали землю», — сообщили обстоятельства трагедии в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Один мужчина погиб на месте, двое получили ранения.

Ракета ударила в поле между двумя населенными пунктами Харьковской области. Ее тип еще устанавливают.

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«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины», — отметили в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 15:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина 1987 года рождения погиб на Харьковщине в результате ракетного удара днем 4 апреля. 21-летний и 55-летний мужчины получили ранения".