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Трем погибшим спасателям открыли мемориальную доску в Харькове (фото)

Общество 16:58   16.09.2024
Виктория Яковенко
Трем погибшим спасателям открыли мемориальную доску в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове открыли мемориальную доску Владиславу Логинову, Владимиру Матюшенко и Сергею Байдалинову — сотрудникам ГСЧС, погибшим 4 апреля в результате повторного удара РФ по жилому дому в Новобаварском районе.

Участие в церемонии открытия приняли родные, коллеги погибших, представители правоохранительных органов и горожане, сообщили в Харьковском горсовете.

«Я помню ту тяжелую и трагическую ночь, когда враг нанес двойной удар по нашим спасателям, которые уже прибыли на место взрыва, уже спасали людей, уже тушили огонь. Сочувствую близким, коллегам, друзьям. Подвиг Владислава, Владимира, Сергея и всех погибших ради нас навсегда останется в наших сердцах», — отметил мэр.

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Фото: Харьковский горсовет
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Фото: Харьковский горсовет
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Фото: Харьковский горсовет
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Фото: Харьковский горсовет

Напомним, с 1:00 4 апреля в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя.  Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным ХОВА, трое раненых — в тяжелом состоянии. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион атаковали не менее 15 «шахедов». Кроме Харькова, под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Харьковская областная прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 16:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове открыли мемориальную доску Владиславу Логинову, Владимиру Матюшенко и Сергею Байдалинову — сотрудникам ГСЧС, погибшим 4 апреля в результате повторного удара РФ по жилому дому в Новобаварском районе.".