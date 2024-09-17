Будет ли Харьков с теплом зимой: Синегубов ответил
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что сейчас делают, чтобы подготовить Харьков к отопительному сезону. Весной ВС РФ своими обстрелами оставили город-миллионник без собственной генерации.
«Мы действительно продолжаем восстановление того, что потеряли весной этого года. Мы должны по максимуму восстановить. Также реализуем программу правительства и задачи президента, Офиса президента по децентрализации системы отопления. Все решения приняты, и мы работаем. Получили средства от правительства. Все решения приняты, и мы реализуем эту политику здесь на месте. И также с международными партнерами. Фактически у нас в планах сотни модульных котельных. Это система децентрализации системы отопления, это когенерационные установки для тех же котельных», — сказал Синегубов.
В то же время он не дал однозначных гарантий, что Харьков зимой будет с теплом.
«В конце концов, что касается возможности отопления в этом сезоне, то это, конечно, зависит от наших героев, от наших Вооруженных сил и в целом военной обстановки, которую мы будем иметь. Потому что понимаем, что враг не оставляет своих болезненных идей лишить жителей города Харькова, наших населенных пунктов электричества, лишить, конечно, возможности отапливаться зимой. Не коммуницируя это, не рассказывая детали, будем делать все возможное, чтобы ситуацию удержать», — пообещал начальник ХОВА.
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Он также сообщил, что с самого момента деоккупации (с 2022 года) в Харьковской области остаются населенные пункты, в которых так и не восстановили подачу электричества. Это села у самой границы с РФ.
«Их было 61, и они так и были без электроснабжения. Кое-где там продолжали проживать люди. Выход один – это только эвакуация населения, потому что подойти близко нашим ремонтным бригадам невозможно — там обстрел прямой наводкой врагом осуществляется постоянно», — пояснил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, електрика, зима, опалення, отопление, синегубов, тепло, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 11:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что сейчас делают, чтобы подготовить Харьков к отопительному сезону. Весной ВС РФ своими обстрелами оставили город-миллионник без собственной генерации".