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У Харкові відновлюють комунікації, пошкоджені від розмерзання минулої зими

Суспільство 19:49   27.06.2026
Оксана Якушко
У Харкові відновлюють комунікації, пошкоджені від розмерзання минулої зими Фото: ХМР

Харківські теплоенергетики комплексно замінюють комунікації в будинках, що постраждали від обстрілів та розмерзання минулої зими, повідомляє Харківська міськрада.

Фахівці усувають усі слабкі місця внутрішньобудинкових систем – від  теплопроводів до каналізації. У старих будинках зі специфічними системами теплопостачання збільшили кількість кранів та дренажів, щоб у разі обстрілу можна було швидко злити теплоносій.

За словами заступника технічного директора КП «ХТМ» Олексія Горошка, зараз у ремонті перебувають 40 таких багатоповерхівок, а ще 200 – потребують часткової заміни комунікацій.

Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2026 в 19:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські теплоенергетики комплексно замінюють комунікації в будинках, що постраждали від обстрілів та розмерзання минулої зими, повідомляє Харківська міськрада.".