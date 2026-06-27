У Харкові відновлюють комунікації, пошкоджені від розмерзання минулої зими

Харківські теплоенергетики комплексно замінюють комунікації в будинках, що постраждали від обстрілів та розмерзання минулої зими, повідомляє Харківська міськрада.

Фахівці усувають усі слабкі місця внутрішньобудинкових систем – від теплопроводів до каналізації. У старих будинках зі специфічними системами теплопостачання збільшили кількість кранів та дренажів, щоб у разі обстрілу можна було швидко злити теплоносій.

За словами заступника технічного директора КП «ХТМ» Олексія Горошка, зараз у ремонті перебувають 40 таких багатоповерхівок, а ще 200 – потребують часткової заміни комунікацій.