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В Харькове ремонтируют коммуникации, поврежденные от размерзания прошлой зимой

Общество 19:49   27.06.2026
Оксана Якушко
В Харькове ремонтируют коммуникации, поврежденные от размерзания прошлой зимой Фото: ХГС

Харьковские теплоэнергетики комплексно меняют коммуникации в домах, пострадавших от обстрелов и размерзания минувшей зимой, сообщает Харьковский горсовет.

Специалисты устраняют все слабые места внутридомовых систем – от теплопроводов до канализации. В старых домах со специфическими системами теплоснабжения увеличили количество кранов и дренажей, чтобы при обстреле можно было быстро слить теплоноситель.

По словам заместителя технического директора КП «ХТМ» Алексея Горошко, сейчас в ремонте находятся 40 таких многоэтажек, а еще 200 нуждаются в частичной замене коммуникаций.

Фото: ХГС
Фото: ХГС

Фото: ХГС
Фото: ХГС

Читайте также: ДТП с пострадавшим произошло на трассе Харьковщины, где шел ремонт дороги

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2026 в 19:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские теплоэнергетики комплексно меняют коммуникации в домах, пострадавших от обстрелов и размерзания минувшей зимой, сообщает Харьковский горсовет.".