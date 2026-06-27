В Харькове ремонтируют коммуникации, поврежденные от размерзания прошлой зимой

Харьковские теплоэнергетики комплексно меняют коммуникации в домах, пострадавших от обстрелов и размерзания минувшей зимой, сообщает Харьковский горсовет.

Специалисты устраняют все слабые места внутридомовых систем – от теплопроводов до канализации. В старых домах со специфическими системами теплоснабжения увеличили количество кранов и дренажей, чтобы при обстреле можно было быстро слить теплоноситель.

По словам заместителя технического директора КП «ХТМ» Алексея Горошко, сейчас в ремонте находятся 40 таких многоэтажек, а еще 200 нуждаются в частичной замене коммуникаций.