Будет ли тепло на Алексеевке: в «ХТС» рассказали, как готовят район к холодам

В КП «ХТС» рассказали, какие работы должны закончить на Алексеевке до начала холодов. По словам тепловиков, район уже готов к отопительному сезону на 90%.

В частности, сообщают в «ХТС» на данный момент меняют задвижки, тепловые камеры, устанавливают новые коллекторы.

«Одновременно работники управления ведут работу на 5-6 объектах. Сроки выполнения разные, от нескольких часов, до нескольких недель, но не позднее 15 октября», – отметили коммунальщики.

Кроме того, тепловики заканчивают строительство фундамента под модульные котельные.

«Здесь будет стоять блочно-модульная котельная на 24 МВт, будет отапливать этот микрорайон. Строительство началось два месяца назад. Район готов на 90% на сегодняшний день. Внутридомовые системы заполнены на 100%, внутриквартальные – на 85%», – добавил начальник Шевченковского филиала КП «ХТС» Владимир Комарницкий.

Главная задача для работников, отметили в «ХТС», сделать систему теплоснабжения децентрализованной и незаметной для врага.