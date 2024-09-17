Будет ли тепло на Алексеевке: в «ХТС» рассказали, как готовят район к холодам
В КП «ХТС» рассказали, какие работы должны закончить на Алексеевке до начала холодов. По словам тепловиков, район уже готов к отопительному сезону на 90%.
В частности, сообщают в «ХТС» на данный момент меняют задвижки, тепловые камеры, устанавливают новые коллекторы.
«Одновременно работники управления ведут работу на 5-6 объектах. Сроки выполнения разные, от нескольких часов, до нескольких недель, но не позднее 15 октября», – отметили коммунальщики.
Кроме того, тепловики заканчивают строительство фундамента под модульные котельные.
«Здесь будет стоять блочно-модульная котельная на 24 МВт, будет отапливать этот микрорайон. Строительство началось два месяца назад. Район готов на 90% на сегодняшний день. Внутридомовые системы заполнены на 100%, внутриквартальные – на 85%», – добавил начальник Шевченковского филиала КП «ХТС» Владимир Комарницкий.
Главная задача для работников, отметили в «ХТС», сделать систему теплоснабжения децентрализованной и незаметной для врага.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Алексеевка, опалення, отопление, тепловики, ХТМ;
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 12:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «ХТМ» рассказали, какие работы должны закончить на Алексеевке до начала холодов. По словам тепловиков, район уже готов к отопительному сезону на 90%.".