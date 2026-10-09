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Враг активизировался на Купянщине – Генштаб сообщил детали

Украина 08:23   09.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Враг активизировался на Купянщине – Генштаб сообщил детали Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток на Харьковщине было 13 боев, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться пять раз в районе Избицкого, Терновой и Вильчи.

На Купянском – ВСУ отбили восемь штурмов оккупантов около Радьковки и Купянска-Узлового.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 211 боевых столкновений. Вчера противник нанес 83 авиационных удара, во время которых сбросил 243 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9987 дронов-камикадзе и произвели 2444 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из них 19 — с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Потери россиян следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 08:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 13 боев, передает Генштаб ВСУ.".