Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині, повідомили в обленерго
Сьогодні, 12 жовтня, за вказівкою НЕК “Укренерго” у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень. Це пов’язано зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, що сталася внаслідок російських обстрілів.
Графіки діятимуть з 08:00 до 24:00, уточнили у АТ “Харківобленерго”. Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 не вимикається
1.2 не вимикається
2.1 22:00-24:00
2.2 11:00-15:00
3.1 15:00-18:30
3.2 15:00-18:30
4.1 не вимикається
4.2 15:00-18:30
5.1 08:00-11:00; 18:30-22:00
5.2 18:30-22:00
6.1 не вимикається
6.2 18:30-22:00
Список адрес за чергами – тут.
Для промисловості та бізнесу з 15:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).