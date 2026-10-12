Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині, повідомили в обленерго

Сьогодні, 12 жовтня, за вказівкою НЕК “Укренерго” у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень. Це пов’язано зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, що сталася внаслідок російських обстрілів.

Графіки діятимуть з 08:00 до 24:00, уточнили у АТ “Харківобленерго”. Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 не вимикається

1.2 не вимикається

2.1 22:00-24:00

2.2 11:00-15:00

3.1 15:00-18:30

3.2 15:00-18:30

4.1 не вимикається

4.2 15:00-18:30

5.1 08:00-11:00; 18:30-22:00

5.2 18:30-22:00

6.1 не вимикається

6.2 18:30-22:00

Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 15:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).