Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине, сообщили в облэнерго

Сегодня, 12 октября, по указанию НЭК «Укрэнерго» в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Это связано со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая произошла в результате российских обстрелов.

Графики будут действовать с 08:00 до 24:00, уточнили в АО «Харьковоблэнерго». Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 не выключается

1.2 не выключается

2.1 22:00-24:00

2.2 11:00-15:00

3.1 15:00-18:30

3.2 15:00-18:30

4.1 не выключается

4.2 15:00-18:30

5.1 08:00–11:00; 18:30-22:00

5.2 18:30-22:00

6.1 не выключается

6.2 18:30-22:00

Список адресов за очередями – здесь.

Для промышленности и бизнеса с 15:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).