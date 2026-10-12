Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине, сообщили в облэнерго
Сегодня, 12 октября, по указанию НЭК «Укрэнерго» в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Это связано со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая произошла в результате российских обстрелов.
Графики будут действовать с 08:00 до 24:00, уточнили в АО «Харьковоблэнерго». Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 не выключается
1.2 не выключается
2.1 22:00-24:00
2.2 11:00-15:00
3.1 15:00-18:30
3.2 15:00-18:30
4.1 не выключается
4.2 15:00-18:30
5.1 08:00–11:00; 18:30-22:00
5.2 18:30-22:00
6.1 не выключается
6.2 18:30-22:00
Список адресов за очередями – здесь.
Для промышленности и бизнеса с 15:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).