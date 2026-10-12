«Бандеролью» убили россияне подростка в Песочине – погибших больше 20 (видео)

В Харьковской облпрокуратуре рассказали подробности «прилета» в Песочине, который произошел вчера, 11 октября, в Песочине. По информации правоохранителей, враг атаковал пригород ракетами типа «Бандероль».

Удар зафиксировали около 19:25.

«Попадание произошло в плотной жилой застройке, вблизи высотных домов и продовольственных магазинов», – установили правоохранители.

На месте удара начался пожар. Погибших трое – это 19-летняя девушка, 51-летняя женщина и 16-летний молодой человек. Пострадал 21 человек.

«При процессуальном руководстве прокуроров начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Напомним, около 19:45 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ракетном ударе вблизи магазина в пригороде Харькова. Он также сообщил, что трое людей погибли, на месте «прилета» начался пожар.