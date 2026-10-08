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«Намагаються наблизитись до Харкова» – воїн про ситуацію в Козачій Лопані 📹

Записано 14:13   08.10.2026
Вікторія Яковенко
«Намагаються наблизитись до Харкова» – воїн про ситуацію в Козачій Лопані 📹 Скриншот

Козача Лопань знаходиться під контролем СОУ, однак деяким окупантам вдається проникнути у селище. Їх знищують українські захисники, тож тепер військовослужбовці РФ намагаються обійти воїнів з флангів. У ЗСУ заспокоюють: ситуація контрольована.

«Ворог постійно намагається захоплювати нашу територію «в кредит», використовуючи, у тому числі, і інформаційну війну проти нас. Наразі Козача Лопань знаходиться під нашим контролем. Але основна тактика бойових дій росіян – малі інфільтраційні групи. Навіть не те, щоб групи, а поодинокі «ходунки», які намагаються пролізти як таргани у будь-яку щілину, яку знайдуть. Більшість ми знищуємо, але, на жаль, частина з них проникає, знаходить якусь нору і там накопичується. У них точки накопичення в Козачій Лопані, ми не сперечаємося з цим, але ми регулярно їх знищуємо, регулярно протидіємо», – розповів в етері нацмарафону командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 58-ї ОМПБр Василь Лещенко.

Він каже: це постійна гра – українські воїни знищують точку РФ, а окупанти намагаються створити нову.

«Тому зараз ми спостерігаємо як вони намагаються обійти нас з флангів, але ми контролюємо ситуацію. Тому це більш інформаційна війна. Так, сил і резервів вони вводять багато, намагаються наблизитись до Харкова, зайняти основні висоти, щоб контролювати наше місто. Але завдяки праці нашої бригади і підрозділам, які зараз там допомагають, ми успішно протидіємо і стримуємо їх на нашому напрямку», – підкреслив Лещенко.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Читайте також: Нахабні інфільтрації: Трегубов розповів про ситуацію на фронті (відео)

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 14:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Козача Лопань знаходиться під контролем СОУ, однак деяким окупантам вдається проникнути у селище.".