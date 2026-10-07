Нахабні інфільтрації: Трегубов розповів про ситуацію на фронті (відео)

Російські військові продовжують інфільтрацію в тил українських позицій, у тому числі в Куп’янськ. У районі Великого Бурлука війська РФ перегруповуються, розповів в ефірі нацмарафону прес-секретар Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

“Все ще проходять інфільтрації противника. Досить нахабні, незважаючи на відносно невисоку інтенсивність бойових дій в цілому. Противник активно намагається і на Південно-Слобожанському, і на Великобурлуцькому, і на Куп’янському напрямках проводити досить глибокі інфільтрації в тил наших позицій. Частково з тим, щоб створити картинку присутності, але частково і з тим, щоб справді закріпитися”, – сказав Трегубов.

За його словами, інфільтрації росіян відбуваються і на Вовчанському напрямі, і безпосередньо у Куп’янську – з північного боку. Проте операція з витіснення росіян із правого берега річки Оскола має вирішити цю проблему. Також військові розраховують, що з наближенням зими зникне “зеленка”, і інфільтраційні дії окупантів будуть менш ефективними.

Трегубов повідомив, що плацдарм на західному березі Оскола між Дворічною та Куп’янським стає меншим.

У той же час на деяких напрямках, зокрема Великобурлуцькому, помітні перегрупування підрозділів РФ та спроби підводити нові війська.

“Але ми бачимо це, ми знаємо, що це відбуватиметься і проводимо відповідну підготовку”, – сказав він.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, раніше Трегубов повідомляв, що ситуація в районі Куп’янська неоднорідна: на східному березі тисне ворог, а ось на західному – скорочується плацдарм РФ.