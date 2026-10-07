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Наглые инфильтрации: Трегубов рассказал о ситуации на фронте (видео)

Фронт 20:54   07.10.2026
Татьяна Литвина
Наглые инфильтрации: Трегубов рассказал о ситуации на фронте (видео) Скриншот

Российские военные продолжают инфильтрации в тыл украинских позиций, в том числе в Купянск. В районе Великого Бурлука войска РФ производят перегруппировку, рассказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь Объединенных сил Виктор Трегубов.

«Все еще проходят инфильтрации противника. Довольно наглые, несмотря на относительно невысокую интенсивность боевых действий в целом. Противник активно пытается и на Южно-Слобожанском, и на Великобурлуцком, и на Купянском направлениях проводить довольно глубокие инфильтрации в тыл наших позиций. Отчасти с тем, чтобы создать картинку присутствия, но отчасти и с тем, чтобы действительно закрепиться», — сказал Трегубов.

По его словам, инфильтрации россиян происходят и на Волчанском направлении, и непосредственно в Купянске — с северной стороны. Однако операция по вытеснению россиян с правого берега реки Оскола должна решить эту проблему. Также военные рассчитывают, что с приближением зимы исчезнет «зеленка», и инфильтрационные продвижения оккупантов будут меньше эффективными.

Трегубов добавил, что плацдарм на западном берегу Оскола между Двуречной и Купянским становится меньше.

В то же время на некоторых направлениях, в частности Великобурлукском, заметны перегруппировки и попытки подводить новые войска.

«Но мы видим это, мы знаем, что это будет происходить и проводим соответствующую подготовку», — сказал он.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Напомним, ранее Трегубов сообщал, что ситуация в районе Купянска неоднородная: на восточном берегу давит враг, а вот на западном – сокращается плацдарм РФ.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2026 в 20:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные продолжают инфильтрации в тыл украинских позиций, в том числе в Купянск. В районе Великого Бурлука войска РФ производят перегруппировку.".