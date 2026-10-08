«Пытаются приблизиться к Харькову» — военный о ситуации в Казачьей Лопани

Казачья Лопань находится под контролем СОУ, однако некоторым оккупантам удается проникнуть в поселок. Их уничтожают украинские защитники, поэтому теперь военнослужащие РФ пытаются обойти воинов с флангов. В ВСУ успокаивают: ситуация контролируемая.

«Враг постоянно пытается захватывать нашу территорию «в кредит», используя, в том числе, и информационную войну против нас. Сейчас Казачья Лопань находится под нашим контролем. Но основная тактика боевых действий россиян – малые инфильтрационные группы. Даже не то, чтобы группы, а единичные «ходунки», которые пытаются пролезть как тараканы в любую найденную щель. Большинство мы уничтожаем, но, к сожалению, часть из них проникает, находит некую нору и там скапливается. У них точки накопления в Казачьей Лопани, мы не спорим с этим, но мы регулярно их уничтожаем, регулярно противодействуем», – рассказал в эфире нацмарафона командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов батальона беспилотных систем 58-й ОМПБр Василий Лещенко.

Он говорит: это постоянная игра – украинские воины уничтожают точку РФ, а оккупанты пытаются создать новую.

«Поэтому сейчас мы наблюдаем, как они пытаются обойти нас с флангов, но мы контролируем ситуацию. Потому это более информационная война. Да, сил и резервов они вводят много, пытаются приблизиться к Харькову, занять основные высоты, чтобы контролировать наш город. Но благодаря труду нашей бригады и подразделениям, которые сейчас там помогают, мы успешно противодействуем и сдерживаем их на нашем направлении», – подчеркнул Лещенко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»