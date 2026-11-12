Чергував на блокпостах окупантів під Харковом і віддав їм авто: що сказав суд

11 років ув’язнення отримав учасник “Народної дружини” у Козачій Лопані. Харківський апеляційний суд залишив у силі вирок 35-річному мешканцю селища, яке під час окупації у 2022 році добровільно став посібником ворога.

Як повідомили в обласній прокуратурі, чоловік чергував на російському блокпості разом з іншими «дружинниками». Це формування окупанти створили для затримання патріотів та колишніх військовослужбовців ЗСУ.

Також він агітував своїх знайомих приєднатися до лав цієї незаконної структури. Обіцяв оплату в рублях, службовий автомобіль та лояльне ставлення з боку окупаційної влади. І навіть передав загарбникам свій позашляховик, склавши довіреність на ім’я окупаційної адміністрації.

Копи викрили чоловіка на початку лютого 2023 року. Під час обшуку у нього вдома правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, яку той зберігав незаконно.

Суд він чекав під вартою. Свою провину обвинувачений визнав лише частково. Участь у складі «народної дружини» заперечував. Щодо зброї – заявив, що купив у січні 2022 року у свого знайомого в Харкові газовий пістолет, перероблений під травматичний.

У лютому 2025 року суд визнав чоловіка винним у пособництві державі-агресорові (ч. 1 ст. 111-2 КК України), а також придбанні та зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 2). Його було засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Адвокат подала апеляцію, в якій просила визнати підсудного невинним у частині допомоги державі-агресору, а за статтею зі зброї призначити випробувальний термін.

Апеляційний суд 5 листопада 2026 року залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Нагадаємо, російські війська знову намагаються захопити Козачу Лопань, щоб наблизитися до Харкова та більше загрожувати місту, повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.