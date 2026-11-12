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Чергував на блокпостах окупантів під Харковом і віддав їм авто: що сказав суд

Події 18:43   12.11.2026
Тетяна Литвіна
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Чергував на блокпостах окупантів під Харковом і віддав їм авто: що сказав суд

11 років ув’язнення отримав учасник “Народної дружини” у Козачій Лопані. Харківський апеляційний суд залишив у силі вирок 35-річному мешканцю селища, яке під час окупації у 2022 році добровільно став посібником ворога.

Як повідомили в обласній прокуратурі, чоловік чергував на російському блокпості разом з іншими «дружинниками». Це формування окупанти створили для затримання патріотів та колишніх військовослужбовців ЗСУ.

Також він агітував своїх знайомих приєднатися до лав цієї незаконної структури. Обіцяв оплату в рублях, службовий автомобіль та лояльне ставлення з боку окупаційної влади. І навіть передав загарбникам свій позашляховик, склавши довіреність на ім’я окупаційної адміністрації.

Копи викрили чоловіка на початку лютого 2023 року. Під час обшуку у нього вдома правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, яку той зберігав незаконно.

Суд він чекав під вартою. Свою провину обвинувачений визнав лише частково. Участь у складі «народної дружини» заперечував. Щодо зброї – заявив, що купив у січні 2022 року у свого знайомого в Харкові газовий пістолет, перероблений під травматичний.

У лютому 2025 року суд визнав чоловіка винним у пособництві державі-агресорові (ч. 1 ст. 111-2 КК України), а також придбанні та зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 2). Його було засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Адвокат подала апеляцію, в якій просила визнати підсудного невинним у частині допомоги державі-агресору, а за статтею зі зброї призначити випробувальний термін.

Апеляційний суд 5 листопада 2026 року залишив вирок суду першої інстанції без змін.

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Нагадаємо, російські війська знову намагаються захопити Козачу Лопань, щоб наблизитися до Харкова та більше загрожувати місту, повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2026 в 18:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 років ув’язнення отримав учасник “Народної дружини” у Козачій Лопані. Харківський апеляційний суд залишив у силі вирок 35-річному мешканцю селища.".