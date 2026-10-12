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Где шли бои на Харьковщине в течение суток, сообщил Генштаб

Украина 08:04   12.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Где шли бои на Харьковщине в течение суток, сообщил Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

В сводке 12 октября Генштаб ВСУ проинформировал: в течение минувших суток на Харьковщине было 23 боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться 11 раз около Старицы, Избицкого, Волчанских Хуторов, Волоховского, Бузового и Долгенького.

На Купянском – ВСУ отбили 12 штурмов оккупантов в районе Радьковки, Кутьковки и Ковшаровки.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 264 боевых столкновения. Вчера противник нанес 73 авиационных удара, во время которых сбросил 238 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8985 дронов-камикадзе и совершили 2468 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 51 — с применением реактивных систем залпового огня.», – добавили в Генштабе.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 08:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 12 октября Генштаб ВСУ проинформировал: в течение минувших суток на Харьковщине было 23 боестолкновения.".