Неделя началась с ударов: РФ атаковала многоэтажку в Харькове, пострадавшие

В понедельник, 12 октября, РФ начала обстреливать Харьков с самого утра. «Прилет» зафиксировали около 08:42 в Киевском районе.

Дополнено в 10:00. Пять взрывов прозвучало за утро в Харькове. Известно, что в результате «прилета» по многоэтажке пострадали 11 человек.

«Три человека получили ранения, у остальных — острая реакция на стресс. Всем оказали медицинскую помощь на месте», – добавил Синегубов.

Дополнено в 09:10. «Шахед» разрушил три этажа в многоэтажке. Пострадали пять человек, продолжаются поисково-спасательные работы, передает Терехов.

«В результате удара вражеского «Шахеда» по многоэтажке, в одном из подъездов разрушены этажи с 7-го по 9-й. На месте пожар», – уточнил мэр.

Дополнено в 08:50. Удар пришелся прямо по многоэтажке. Фиксируют значительные повреждения верхних этажей, пишет Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов добавляет: пострадавших на данный момент нет.

По информации мэра Игоря Терехов, удар пришелся по Киевскому району. Известно также, что оккупанты атаковали город ударным беспилотником.

«Попадание ударного вражеского дрона в Киевском районе — предварительно либо рядом с многоэтажкой, либо прямо в нее», – добавил Терехов.

Другие детали еще устанавливают.

Напомним, в воскресенье, 11 октября, россияне также терроризировали город. Взрывы прогремели в Харькове около 13:55. Как оказалось, по городу ударили КАБами. Под обстрел попал частный сектор в Немышлянском районе, в частности, прилетело по территории СТО рядом с частными домами. Из-под завалов поврежденного дома удалось деблокировать пострадавшую. Медики боролись за ее жизнь, но вскоре сообщили о смерти 35-летней женщины. Известно также о десяти пострадавших, в том числе – семилетнем мальчике, повреждены дома и авто.