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Момент удара по авто в Дергачах: Задоренко сообщил, где лучше парковаться

Общество 13:36   12.10.2026
Виктория Яковенко
Момент удара по авто в Дергачах: Задоренко сообщил, где лучше парковаться Фото: Вячеслав Задоренко

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опубликовал видео момента попадания FPV по автомобилю в Дергачах накануне, 11 октября. Также он призвал водителей не оставлять свои машины на открытых территориях.

Удар произошел около 23:50. Автомобиль был припаркован возле двора в одном из жилых кварталов города. Произошел пожар, машина полностью выгорела. Рядом никого не было – пострадавших нет.

Видео: Вячеслав Задоренко

«Обращаюсь к водителям с просьбой по возможности не оставлять свои автомобили на открытых территориях. К сожалению, вражеские дроны постоянно атакуют гражданский транспорт в нашей громаде. В результате таких ударов автомобили сгорают дотла, а их владельцы терпят значительный материальный ущерб. Если есть такая возможность, паркуйте автомобили в гаражах, закрытых дворах или других более защищенных местах. Конечно, это не гарантирует полной безопасности, но может снизить риск потери вашего имущества», — отметил Задоренко.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 13:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опубликовал видео момента попадания FPV по автомобилю в Дергачах накануне, 11 октября.".