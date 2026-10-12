Момент удара по авто в Дергачах: Задоренко сообщил, где лучше парковаться

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опубликовал видео момента попадания FPV по автомобилю в Дергачах накануне, 11 октября. Также он призвал водителей не оставлять свои машины на открытых территориях.

Удар произошел около 23:50. Автомобиль был припаркован возле двора в одном из жилых кварталов города. Произошел пожар, машина полностью выгорела. Рядом никого не было – пострадавших нет.

Видео: Вячеслав Задоренко

«Обращаюсь к водителям с просьбой по возможности не оставлять свои автомобили на открытых территориях. К сожалению, вражеские дроны постоянно атакуют гражданский транспорт в нашей громаде. В результате таких ударов автомобили сгорают дотла, а их владельцы терпят значительный материальный ущерб. Если есть такая возможность, паркуйте автомобили в гаражах, закрытых дворах или других более защищенных местах. Конечно, это не гарантирует полной безопасности, но может снизить риск потери вашего имущества», — отметил Задоренко.