«Повязали возле больницы»: почему в Харькове работники ТЦК задержали мужчину
В ГУ Нацполиции в Харьковской области отреагировали на очередной инцидент с группой оповещения в областном центре.
Утром 18 июля в соцсетях появилось видео, где мужчины в одежде цвета хаки сажают в бус жителя.
«ТЦК-шники связали харьковчанина сразу после выхода из больницы. Дальнейшая судьба мобилизованного неизвестна», — писали авторы Telegram-каналов.
Видео: Telegram-канал «Харьков Life»
Правоохранители говорят: проверили указанную информацию. Установили: в тот день в Харькове работала общая группа оповещения с участием представителей районного ТЦК и СП и сотрудника полиции.
«При отработке обнаружен 32-летний местный житель, который согласно имеющимся базам данных находится в розыске как лицо, уклоняющееся от призыва по мобилизации», — выяснили в полиции.
Следовательно, добавляют, мужчину задержали на основании ст. 262 КУоАП. Его доставили в один из ТЦК и СП для выяснения обстоятельств.
Информацию о событии зарегистрировали в Едином учете заявлений и уведомлений.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задержали, новости Харькова, полиция, тцк;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 13:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области отреагировали на очередной инцидент с группой оповещения в областном центре.".