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«Повязали возле больницы»: почему в Харькове работники ТЦК задержали мужчину

Происшествия 13:26   18.07.2025
Виктория Яковенко
«Повязали возле больницы»: почему в Харькове работники ТЦК задержали мужчину Скриншот

В ГУ Нацполиции в Харьковской области отреагировали на очередной инцидент с группой оповещения в областном центре.

Утром 18 июля в соцсетях появилось видео, где мужчины в одежде цвета хаки сажают в бус жителя.

«ТЦК-шники связали харьковчанина сразу после выхода из больницы. Дальнейшая судьба мобилизованного неизвестна», — писали авторы Telegram-каналов.

Видео: Telegram-канал «Харьков Life»

Правоохранители говорят: проверили указанную информацию. Установили: в тот день в Харькове работала общая группа оповещения с участием представителей районного ТЦК и СП и сотрудника полиции.

«При отработке обнаружен 32-летний местный житель, который согласно имеющимся базам данных находится в розыске как лицо, уклоняющееся от призыва по мобилизации», — выяснили в полиции.

Следовательно, добавляют, мужчину задержали на основании ст. 262 КУоАП. Его доставили в один из ТЦК и СП для выяснения обстоятельств.

Информацию о событии зарегистрировали в Едином учете заявлений и уведомлений.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 13:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области отреагировали на очередной инцидент с группой оповещения в областном центре.".