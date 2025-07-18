«Повязали возле больницы»: почему в Харькове работники ТЦК задержали мужчину

В ГУ Нацполиции в Харьковской области отреагировали на очередной инцидент с группой оповещения в областном центре.

Утром 18 июля в соцсетях появилось видео, где мужчины в одежде цвета хаки сажают в бус жителя.

«ТЦК-шники связали харьковчанина сразу после выхода из больницы. Дальнейшая судьба мобилизованного неизвестна», — писали авторы Telegram-каналов.

Видео: Telegram-канал «Харьков Life»

Правоохранители говорят: проверили указанную информацию. Установили: в тот день в Харькове работала общая группа оповещения с участием представителей районного ТЦК и СП и сотрудника полиции.

«При отработке обнаружен 32-летний местный житель, который согласно имеющимся базам данных находится в розыске как лицо, уклоняющееся от призыва по мобилизации», — выяснили в полиции.

Следовательно, добавляют, мужчину задержали на основании ст. 262 КУоАП. Его доставили в один из ТЦК и СП для выяснения обстоятельств.

Информацию о событии зарегистрировали в Едином учете заявлений и уведомлений.