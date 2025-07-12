Драка на вокзале: полиция задержала мужчину, напавшего на сотрудника ТЦК
В ГУ НП Украины в Харьковской области сообщили, что задержали 44-летнего мужчину, который подрался с сотрудником РТЦК и СП на главном железнодорожном вокзале.
«Установлено, что работники территориального центра комплектования и социальной поддержки сопровождали военнослужащего в воинскую часть. Во время высадки из служебного автомобиля мужчина начал сопротивляться, что привлекло внимание граждан. В ходе конфликта 44-летний прохожий нанес телесные повреждения одному из работников РТЦК и СП», – пишут копы.
На данный момент мужчина задержан, а правоохранители завели уголовное дело по факту драки. Теперь он может «сесть» на пять лет.
Напомним, накануне местные Telegram-каналы распространили видео, на котором толпа окружила микроавтобус, стоящий у стен главного железнодорожного вокзала Харькова. Комментировали происходящее так: «Драка на ЮЖД, пишут, что люди отбивают парней у ТЦК. У микроавтобуса выломали двери». Вскоре в Харьковском ОТЦК и СП прокомментировали инцидент, заявив, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении граждан не было совершено. По их версии, инцидент произошел «исключительно из-за необоснованных и опрометчивых действий граждан, которые поставили под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих РТЦК и СП».
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: копы, полиция, тцк;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 11:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ НП Украины в Харьковской области сообщили, что задержали 44-летнего мужчину, который подрался с сотрудником РТЦК и СП на главном железнодорожном вокзале.".