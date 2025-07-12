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Бійка на вокзалі: поліція затримала чоловіка, який напав на співробітника ТЦК

Події 11:17   12.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Бійка на вокзалі: поліція затримала чоловіка, який напав на співробітника ТЦК Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

У ГУ НП України в Харківській області повідомили, що затримали 44-річного чоловіка, який побився зі співробітником РТЦК та СП на головному залізничному вокзалі.

Встановлено, що працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки супроводжували військовослужбовця до військової частини. Під час висадки зі службового автомобіля чоловік почав чинити опір, що привернуло увагу громадян. У ході конфлікту 44-річний перехожий наніс тілесні ушкодження одному з працівників РТЦК та СП”, – пишуть копи.

Наразі чоловіка затримали, а правоохоронці завели кримінальну справу за фактом бійки. Тепер він може “сісти” п’ять років.

Нагадаємо, напередодні місцеві телеграм-канали розповсюдили відео, на якому натовп оточив мікроавтобус, що стоїть біля стін головного залізничного вокзалу Харкова. Коментували те, що відбувається так: “Бійка на Південній залізниці, пишуть, що люди відбивають хлопців у ТЦК. У мікроавтобусі виламали двері”. Незабаром у Харківському ОТЦК та СП прокоментували інцидент, заявивши, що з боку представників РТЦК та СП жодних протиправних дій щодо громадян вчинено не було. За їхньою версією, інцидент стався “виключно через необґрунтовані та необачні дії громадян, які, поставили під загрозу життя та здоров’я військовослужбовців РТЦК і СП”.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 11:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ НП України в Харківській області повідомили, що затримали 44-річного чоловіка, який побився зі співробітником РТЦК та СП на головному залізничному вокзалі.".