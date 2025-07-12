Конфлікт із ТЦК на вокзалі Харкова: заявили про агресивних громадян

У Харківському обласному ТЦК та СП прокоментували відео, яке напередодні розповсюдили місцеві телеграм-канали.

На відео – натовп оточив мікроавтобус, що стоїть біля стін головного залізничного вокзалу Харкова. Коментували те, що відбувається так: “Бійка на Південній залізниці, пишуть, що люди відбивають хлопців у ТЦК. У мікроавтобуса виламали двері”.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

Відео: Харків 1654/телеграм

“У соціальних мережах оприлюднено відео щодо виникнення конфліктної ситуації між агресивно налаштованими громадянами та військовослужбовцями. Інцидент стався у місті Харкові. За результатами попередньої перевірки встановлено, що з боку представників РТЦК та СП жодних протиправних дій щодо громадян вчинено не було. Інцидент стався виключно через необґрунтовані та необачні дії громадян, які, поставили під загрозу життя та здоров’я військовослужбовців РТЦК і СП“, – прокоментували те, що відбувається, на сторінці Харківського обласного ТЦК і СП у фейсбуці.

Співробітники терцентру комплектування нагадали, що військовослужбовці, які перевозять та сповіщають військовозобов’язаних – виконують свою роботу.

“Закликаємо до взаємної поваги та толерантності. Цей випадок не має стати джерелом для чергових спекуляцій і перекручень щодо діяльності ТЦК та СП”, – наголосили в ОТЦК.

Про можливі правопорушення та конфлікти громадян закликають повідомляти правоохоронцям або на “гарячу” лінію Харківського ОТЦК і СП за телефоном: (066) 033 81 62.