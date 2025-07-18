«Пов’язали біля лікарні»: чому в Харкові працівники ТЦК затримали чоловіка
У ГУ Нацполіції в Харківській області зреагували на черговий інцидент з групою оповіщення в обласному центрі.
Вранці 18 липня у соцмережах з’явилось відео, де чоловіки в одязі кольору хакі садять у бус громадянина.
«ТЦК-шники повʼязали харківʼянина одразу після виходу з лікарні. Подальша доля мобілізованого невідома», – писали автори телеграм-каналів.
Відео: телеграм-канал «Харьков Life»
Правоохоронці кажуть: перевірили зазначену інформацію. Встановили: того дня у Харкові працювала спільна група оповіщення за участю представників районного ТЦК та СП та працівника поліції.
«Під час відпрацювання виявлено 32-річного місцевого жителя, який згідно з наявними базами даних перебуває у розшуку як особа, що ухиляється від призову за мобілізацією», – з’ясували у поліції.
Тож, додають, чоловіка затримали на підставі ст. 262 КУпАП. Його доставили до одного з ТЦК та СП для подальшого з’ясування обставин.
Інформацію про подію зареєстрували у Єдиному обліку заяв і повідомлень.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: задержали, новини Харкова, поліція, тцк;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 13:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області зреагували на черговий інцидент з групою оповіщення в обласному центрі.".