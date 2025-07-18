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«Пов’язали біля лікарні»: чому в Харкові працівники ТЦК затримали чоловіка

Події 13:26   18.07.2025
Вікторія Яковенко
«Пов’язали біля лікарні»: чому в Харкові працівники ТЦК затримали чоловіка Скриншот

У ГУ Нацполіції в Харківській області зреагували на черговий інцидент з групою оповіщення в обласному центрі.

Вранці 18 липня у соцмережах з’явилось відео, де чоловіки в одязі кольору хакі садять у бус громадянина.

«ТЦК-шники повʼязали харківʼянина одразу після виходу з лікарні. Подальша доля мобілізованого невідома», – писали автори телеграм-каналів.

Відео: телеграм-канал «Харьков Life»

Правоохоронці кажуть: перевірили зазначену інформацію. Встановили: того дня у Харкові працювала спільна група оповіщення за участю представників районного ТЦК та СП та працівника поліції.

«Під час відпрацювання виявлено 32-річного місцевого жителя, який згідно з наявними базами даних перебуває у розшуку як особа, що ухиляється від призову за мобілізацією», – з’ясували у поліції.

Тож, додають, чоловіка затримали на підставі ст. 262 КУпАП. Його доставили до одного з ТЦК та СП для подальшого з’ясування обставин.

Інформацію про подію зареєстрували у Єдиному обліку заяв і повідомлень.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 13:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області зреагували на черговий інцидент з групою оповіщення в обласному центрі.".