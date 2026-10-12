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“Наслідки є”: Терехов про вечірні удари по ТЕЦ-5

Події 10:22   12.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Наслідки є”: Терехов про вечірні удари по ТЕЦ-5 Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив удари росіян по ТЕЦ-5 у Пісочині. 

Відповідаючи на запитання журналістів, Терехов зазначив, що, вочевидь, так зване “енергетичне перемир’я від Трампа” Харкова не стосується. Ворог цілеспрямовано намагається залишити городян без світла – на це вказують останні атаки окупантів.

Відео: Харків 1654

Також Терехов підтвердив учорашні удари росіян по ТЕЦ-5.

“Дійсно є наслідки, ми працювали всю ніч для того, щоб певні зробити дії. Не можу сказати на загал про це, але працюємо, зараз допомагаємо ТЕЦ-5 у тому, що потрібно зробити”, – додав мер.

Нагадаємо, близько 19:45 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ракетний удар поблизу магазину в передмісті Харкова. Він також повідомив, що троє людей загинули, на місці “прильоту” почалася пожежа. У Харківській облпрокуратурі встановили: напередодні по Пісочину вдарили ракетою “бандероль”. Загиблих троє – це 19-річна дівчина, 51-річна жінка та 16-річний хлопець. Постраждали понад 20 людей.

Читайте також: П’ятеро загиблих та 45 постраждалих – наслідки ударів ворога по Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 10:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив удари росіян по ТЕЦ-5 у Пісочині. ".