П’ятеро загиблих та 45 постраждалих – наслідки ударів ворога по Харківщині

Протягом минулої доби росіяни били по Харкову, а також 22 населених пунктах Харківської області. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок “прильотів” загинули п’ятеро людей, ще 45 – постраждали.

“У м. Харків загинула 36-річна жінка, постраждали 11 людей, зокрема 7-річний хлопчик; у сел. Пісочин загинули жінки 51 і 19 років та 16-річний хлопець, постраждали 28 людей, зокрема дівчатка 8, 10, 13 років та дворічний хлопчик; біля с. Макариха Золочівської громади загинув 69-річний чоловік, зазнав гострої реакції на стрес 56-річний чоловік; у с. Яковлівка Лозівської громади 43-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес; у с. Гороховатка Борівської громади поранено 57-річного чоловіка; у с. Вільхівка зазнали поранень 61-річна жінка і 38-річний чоловік; у м. Ізюм зазнала гострої реакції на стрес 67-річна жінка”, – написав Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

12 ракет;

11 КАБів;

БпЛА типу “ланцет”;

три БпЛА типу «молния»;

два fpv-дрони;

136 БпЛА (тип встановлюється).