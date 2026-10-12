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П’ятеро загиблих та 45 постраждалих – наслідки ударів ворога по Харківщині

Події 09:31   12.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ятеро загиблих та 45 постраждалих – наслідки ударів ворога по Харківщині

Протягом минулої доби росіяни били по Харкову, а також 22 населених пунктах Харківської області. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок “прильотів” загинули п’ятеро людей, ще 45 – постраждали. 

“У м. Харків загинула 36-річна жінка, постраждали 11 людей, зокрема 7-річний хлопчик; у сел. Пісочин загинули жінки 51 і 19 років та 16-річний хлопець, постраждали 28 людей, зокрема дівчатка 8, 10, 13 років та дворічний хлопчик; біля с. Макариха Золочівської громади загинув 69-річний чоловік, зазнав гострої реакції на стрес 56-річний чоловік; у с. Яковлівка Лозівської громади 43-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес; у с. Гороховатка Борівської громади поранено 57-річного чоловіка; у с. Вільхівка зазнали поранень 61-річна жінка і 38-річний чоловік; у м. Ізюм зазнала гострої реакції на стрес 67-річна жінка”, – написав Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • 12 ракет;
  • 11 КАБів;
  • БпЛА типу “ланцет”;
  • три БпЛА типу «молния»;
  • два fpv-дрони;
  • 136 БпЛА (тип встановлюється).

Читайте також: День жалоби оголосили сьогодні в Пісочинській громаді

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 09:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок “прильотів” загинули п’ятеро людей, ще 45 – постраждали. ".