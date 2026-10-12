Пятеро погибших и 45 пострадавших – последствия ударов врага по Харьковщине

В течение минувших суток россияне били по Харькову, а также 22 населенным пунктам Харьковской области. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате «прилетов» погибли пятеро людей, еще 45 – пострадали.

«В Харькове погибла 36-летняя женщина, пострадали 11 человек, в том числе 7-летний мальчик; в пос. Песочин погибли женщины 51 и 19 лет и 16-летний парень, пострадали 28 человек, в том числе девочки 8, 10, 13 лет и двухлетний мальчик; возле с. Макариха Золочевской громады погиб 69-летний мужчина, испытал острую реакцию на стресс 56-летний мужчина; в с. Яковлевка Лозовской громады 43-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс; в с. Гороховатка Боровской громады ранен 57-летний мужчина; в с. Ольховка получили ранения 61-летняя женщина и 38-летний мужчина; в г. Изюм подверглась острой реакции на стресс 67-летняя женщина», – написал Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

12 ракет;

11 КАБов;

БпЛА типа «Ланцет»;

три БпЛА типу «Молния»;

два fpv-дрона;

136 БпЛА (тип устанавливается).

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