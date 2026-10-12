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День траура объявили сегодня в Песочинской громаде

Происшествия 09:04   12.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
День траура объявили сегодня в Песочинской громаде Фото: Олег Чернобай/Facebook

Сегодня, 12 октября в Песочинской громаде объявлен траур по погибшим в результате российского обстрела в Песочине. 

Об этом сообщил начальник Песочинской ПВА Олег Чернобай.

«Склоняем головы в скорби по погибшим в результате вражеского удара», – написал Чернобай.

Напомним, около 19:45 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ракетном ударе вблизи магазина в пригороде Харькова. Он также сообщил, что трое людей погибли, на месте «прилета» начался пожар. В Харьковской облпрокуратуре установили: накануне по Песочину ударили ракетой «Бандероль». Погибших трое – это 19-летняя девушка, 51-летняя женщина и 16-летний молодой человек. Пострадали больше 20 людей.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 09:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 12 октября в Песочинской громаде объявлен траур по погибшим в результате российского обстрела в Песочине. ".