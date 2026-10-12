Live
  • Пн 12.10.2026
  • Харьков  +18°С
  • USD 44.89
  • EUR 50.31

«Последствия есть»: Терехов о вечерних ударах по ТЭЦ-5

Происшествия 10:22   12.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Последствия есть»: Терехов о вечерних ударах по ТЭЦ-5 Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удары россиян по ТЭЦ-5 в Песочине. 

Отвечая на вопросы журналистов, Терехов отметил, что, очевидно, так называемое «энергетическое перемирие от Трампа» к Харькову не относится. Враг целеустремленно пытается оставить горожан без света – на это указывают последние атаки оккупантов.

Видео: Харьков 1654

Также Терехов подтвердил вчерашние удары россиян по ТЭЦ-5.

«Действительно есть последствия, мы работали всю ночь для того, чтобы определенные совершить действия. Не могу сказать об этом привселюдно, но работаем. Сейчас помогаем ТЭЦ-5 в том, что нужно сделать», – добавил мэр.

Напомним, около 19:45 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ракетном ударе вблизи магазина в пригороде Харькова. Он также сообщил, что трое людей погибли, на месте «прилета» начался пожар. В Харьковской облпрокуратуре установили: накануне по Песочину ударили ракетой «Бандероль». Погибших трое – это 19-летняя девушка, 51-летняя женщина и 16-летний молодой человек. Пострадали больше 20 людей.

Читайте также: Пятеро погибших и 45 пострадавших – последствия ударов врага по Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Неделя началась с ударов: РФ атаковала многоэтажки в Харькове, пострадавшие
Неделя началась с ударов: РФ атаковала многоэтажки в Харькове, пострадавшие
12.10.2026, 10:30
Новости Харькова — главное 12 октября: обстрел Песочина, удар по городу
Новости Харькова — главное 12 октября: обстрел Песочина, удар по городу
12.10.2026, 08:47
«Бандеролью» убила РФ подростка в Песочине – пострадавших больше 20 (видео)
«Бандеролью» убила РФ подростка в Песочине – пострадавших больше 20 (видео)
12.10.2026, 07:19
Сегодня 12 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 октября 2026: какой праздник и день в истории
12.10.2026, 06:00
Вечерние обстрелы пригорода: ракеты упали возле магазина, есть погибшие
Вечерние обстрелы пригорода: ракеты упали возле магазина, есть погибшие
11.10.2026, 20:27
Что происходит на местах утренних «прилетов» в Харькове, показали в мэрии
Что происходит на местах утренних «прилетов» в Харькове, показали в мэрии
12.10.2026, 11:22

Новости по теме:

12.10.2026
Что происходит на местах утренних «прилетов» в Харькове, показали в мэрии
12.10.2026
В Харькове из-за удара по многоэтажкам 15 пострадавших – фото последствий
12.10.2026
Пятеро погибших и 45 пострадавших – последствия ударов врага по Харьковщине
12.10.2026
День траура объявили сегодня в Песочинской громаде
12.10.2026
Неделя началась с ударов: РФ атаковала многоэтажки в Харькове, пострадавшие


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Последствия есть»: Терехов о вечерних ударах по ТЭЦ-5», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 10:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удары россиян по ТЭЦ-5 в Песочине. ".