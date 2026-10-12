«Последствия есть»: Терехов о вечерних ударах по ТЭЦ-5

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удары россиян по ТЭЦ-5 в Песочине.

Отвечая на вопросы журналистов, Терехов отметил, что, очевидно, так называемое «энергетическое перемирие от Трампа» к Харькову не относится. Враг целеустремленно пытается оставить горожан без света – на это указывают последние атаки оккупантов.

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Также Терехов подтвердил вчерашние удары россиян по ТЭЦ-5.

«Действительно есть последствия, мы работали всю ночь для того, чтобы определенные совершить действия. Не могу сказать об этом привселюдно, но работаем. Сейчас помогаем ТЭЦ-5 в том, что нужно сделать», – добавил мэр.

Напомним, около 19:45 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ракетном ударе вблизи магазина в пригороде Харькова. Он также сообщил, что трое людей погибли, на месте «прилета» начался пожар. В Харьковской облпрокуратуре установили: накануне по Песочину ударили ракетой «Бандероль». Погибших трое – это 19-летняя девушка, 51-летняя женщина и 16-летний молодой человек. Пострадали больше 20 людей.