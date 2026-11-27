27 листопада російські військові атакували Харків та населені пункти Харківської області БПЛА та FPV-дронами, повідомила обласна прокуратура.

Вранці у Київському районі Харкова FPV-дрон влучив по відкритій ділянці місцевості. Пошкоджено скління вікон продовольчого магазину.

Близько 09:35 БпЛА (попередньо типу «Ланцет») влучив у технічний поверх дев’ятиповерхового житлового будинку цього ж району.

Близько 16:30 у Київському районі Харкова FPV-дрон влучив у покрівлю супермаркету.

FPV-дрон також вдарив по території автозаправної станції у Київському районі Харкова. Пошкоджено автомобіль. Поранено 53-річного чоловіка. Удар стався орієнтовно о 17:00.

Також орієнтовно об 11:25 у Лозовій внаслідок удару російського безпілотника (попередньо типу «Герань-4») пошкоджено приватний будинок. Постраждали двоє людей: 66-річна жінка та 67-річний чоловік. В обох гостра реакція на стрес.

Увечері російські військові атакували селище Пісочин Харківського району безпілотником. Пошкоджено житлові будинки. На даний момент відома інформація про десятьох постраждалих, серед них троє дітей — дівчата віком 3, 9 та 16 років. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, мешканців Харківщини попереджають про вибухонебезпечні предмети, які можуть бути замасковані під звичайні гілки дерев. Нещодавно подібний пристрій було виявлено у Малоданілівській громаді.