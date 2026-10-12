Наліт БпЛА в Лозовій: загинула жінка, серед постраждалих – дитина

ДСНС повідомила про наслідки ударів БпЛА по приватному сектору в місті Лозова Харківської області. Атака була вдень 12 жовтня.

“Внаслідок російських ударів загинула жінка, ще 7 людей постраждали, серед них — дитина”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники зазначили: удари припали по приватному сектору. На місцях “прильотів” виникли дві пожежі.

“Горіли дах житлового будинку та сміття на території іншого домоволодіння. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували обидва осередки займання”, – поінформували в ДСНС.

Раніше міський голова Лозової Сергій Зеленський назвав “справжнім випробуванням” для громади російські обстріли, які не вщухали протягом кількох діб. Пошкоджені та повністю зруйновані близько 60 будинків, постраждали заклади медицини, культури, агропідприємства, дитячий садок. Окупанти били по громаді КАБами та безпілотниками.