Налет БпЛА в Лозовой: погибла женщина, среди пострадавших — ребенок

ГСЧС сообщила о последствиях ударов БпЛА по частному сектору в городе Лозовая Харьковской области. Атака была днем 12 октября.

«В результате российских ударов погибла женщина, еще семь человек пострадали, среди них — ребенок», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели отметили: удары пришлись по частному сектору. На местах «прилетов» возникли два пожара.

«Горели крыша жилого дома и мусор на территории другого домовладения. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали оба очага возгорания», — проинформировали в ГСЧС.

Ранее городской голова Лозовой Сергей Зеленский назвал «настоящим испытанием» для громады российские обстрелы, которые происходили в течение нескольких суток. Повреждены и полностью разрушены порядка 60 домов, пострадали учреждения медицины, культуры, агропредприятия, детский сад. Оккупанты били по громаде КАБами и беспилотниками.