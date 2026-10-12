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Налет БпЛА в Лозовой: погибла женщина, среди пострадавших — ребенок

Происшествия 17:12   12.10.2026
Оксана Горун
Налет БпЛА в Лозовой: погибла женщина, среди пострадавших — ребенок

ГСЧС сообщила о последствиях ударов БпЛА по частному сектору в городе Лозовая Харьковской области. Атака была днем 12 октября.

«В результате российских ударов погибла женщина, еще семь человек пострадали, среди них — ребенок», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели отметили: удары пришлись по частному сектору. На местах «прилетов» возникли два пожара.

прилеты в Лозовой 12 октября 2026 2

«Горели крыша жилого дома и мусор на территории другого домовладения. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали оба очага возгорания», — проинформировали в ГСЧС.

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Ранее городской голова Лозовой Сергей Зеленский назвал «настоящим испытанием» для громады российские обстрелы, которые происходили в течение нескольких суток. Повреждены и полностью разрушены порядка 60 домов,  пострадали учреждения медицины, культуры, агропредприятия, детский сад. Оккупанты били по громаде КАБами и беспилотниками.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 17:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС сообщила о последствиях ударов БпЛА по частному сектору в городе Лозовая Харьковской области. Атака была днем 12 октября".