Або ви, або вас. Але точно без нас – нардеп європейцям після атаки на Польщу
Не накручуйте ви так з Польщею. Не буде 5-ї статті. Ніяке НАТО не вступить у війну. Поговорять – і розійдуться. Скажуть: випадково залетіли дрони. Але після “шахедів” у Польщу, так само буденно декілька танків заїдуть на територію балтійських країн. І так само скажуть, що це була помилка. Путін грається. Йому забавно. Ну, і ми не можемо сказати, що литовці чи поляки це не розуміють. Дуже розуміють. Не хочуть розуміти, що відбувається, західні європейці. Їм дуже подобається жити комфортне життя, яке їм вдалось побудувати… Велика війна в Європі – буде. Тому тут або ви, або вас. Але точно без нас. Ми своє відвоювали. До нас після закінчення ніхто не сунеться.
Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Алексей Гончаренко, БПЛА Shahed, війна, Польша;
Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2025 в 09:28;
