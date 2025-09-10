Live
Або ви, або вас. Але точно без нас – нардеп європейцям після атаки на Польщу

Події 09:28   10.09.2025
Олексій Гончаренко
народний депутат України
Або ви, або вас. Але точно без нас – нардеп європейцям після атаки на Польщу

Не накручуйте ви так з Польщею. Не буде 5-ї статті. Ніяке НАТО не вступить у війну. Поговорять – і розійдуться. Скажуть: випадково залетіли дрони. Але після “шахедів” у Польщу, так само буденно декілька танків заїдуть на територію балтійських країн. І так само скажуть, що це була помилка. Путін грається. Йому забавно. Ну, і ми не можемо сказати, що литовці чи поляки це не розуміють. Дуже розуміють.  Не хочуть розуміти, що відбувається, західні європейці. Їм дуже подобається жити комфортне життя, яке їм вдалось побудувати… Велика війна в Європі – буде. Тому тут або ви, або вас. Але точно без нас. Ми своє відвоювали. До нас після закінчення ніхто не сунеться.

Автор: Олексій Гончаренко, народний депутат України
