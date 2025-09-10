Live
Либо вы, либо вас. Но точно без нас — нардеп европейцам после атаки на Польшу

Мир 09:28   10.09.2025
Алексей Гончаренко
народный депутат Украины
Не накручивайте вы так с Польшей. Не будет 5-й статьи. Никакое НАТО не вступит в войну. Поговорят – и разойдутся. Скажут: случайно залетели дроны. Но после «Шахедов» в Польшу так же обыденно несколько танков заедут на территорию балтийских стран. И так же скажут, что это была ошибка. Путин играется. Ему забавно. И мы не можем сказать, что литовцы или поляки это не понимают. Очень понимают. Не хотят понимать, что происходит, западные европейцы. Им очень нравится жить комфортную жизнь, которую им удалось построить… Большая война в Европе – будет. Поэтому здесь либо вы, либо вас. Но точно без нас. Мы свое отвоевали. К нам после окончания никто не двигается.

Автор: Алексей Гончаренко, народный депутат Украины
