«Орешник» — пугака Путина, нацеленная на Европу — Гончаренко
Фото: Алексей Гончаренко/Telegram
«Орешник» – новая пугалка путина. Психологический удар этой вундерваффе нацелен не столько на нас, сколько на Европу. Раньше такую роль возлагали как пример на «Искандеры». Потому и удар именно по Львову. Во-первых, хотите заводить контингент на запад Украины? Будет так. Во-вторых, если «Орешник» через 10-15 минут долетает до Львова, то за сколько до Варшавы или Берлина? Пара минут уже не принципиальна.
- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: Алексей Гончаренко, владимир путин, европа, орешник, росія, Россия;
Дата публикации материала: 9 января 2026 в 10:33