«Орешник» — пугака Путина, нацеленная на Европу — Гончаренко

«Орешник» – новая пугалка путина. Психологический удар этой вундерваффе нацелен не столько на нас, сколько на Европу. Раньше такую ​​роль возлагали как пример на «Искандеры». Потому и удар именно по Львову. Во-первых, хотите заводить контингент на запад Украины? Будет так. Во-вторых, если «Орешник» через 10-15 минут долетает до Львова, то за сколько до Варшавы или Берлина? Пара минут уже не принципиальна.