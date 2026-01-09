Live

«Орешник» — пугака Путина, нацеленная на Европу — Гончаренко

Мир 10:33   09.01.2026
Алексей Гончаренко
народный депутат Украины
«Орешник» — пугака Путина, нацеленная на Европу — Гончаренко Фото: Алексей Гончаренко/Telegram

«Орешник» – новая пугалка путина. Психологический удар этой вундерваффе нацелен не столько на нас, сколько на Европу. Раньше такую ​​роль возлагали как пример на «Искандеры». Потому и удар именно по Львову. Во-первых, хотите заводить контингент на запад Украины? Будет так. Во-вторых, если «Орешник» через 10-15 минут долетает до Львова, то за сколько до Варшавы или Берлина? Пара минут уже не принципиальна.

Автор: Алексей Гончаренко, народный депутат Украины
Популярно
Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»
Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»
09.01.2026, 22:55
Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
09.01.2026, 13:05
Новости Харькова – главное 9 января: «прилет» в Слободском районе города
Новости Харькова – главное 9 января: «прилет» в Слободском районе города
09.01.2026, 22:10
С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова
С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова
09.01.2026, 17:33
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Сильные морозы идут на Харьковщину; экс-депутат забыл Porshe – итоги 9 января
Сильные морозы идут на Харьковщину; экс-депутат забыл Porshe – итоги 9 января
09.01.2026, 23:00

Новости по теме:

27.12.2025
НАБУ, САП разоблачили преступную группу, в которую входили нардепы: официально
10.09.2025
Либо вы, либо вас. Но точно без нас — нардеп европейцам после атаки на Польшу
20.07.2025
Врача, приехавшего из Харькова, избили в Одессе работники ТЦК — нардеп (видео)
03.05.2023
Право на демобилизацию военных. ВР расширила список обстоятельств
11.04.2023
ВР запретила в Украине фейерверки. 290 нардепов проголосовали «за»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Орешник» — пугака Путина, нацеленная на Европу — Гончаренко», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 января 2026 в 10:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Орешник» – новая пугалка путина. Психологический удар этой вундерваффе нацелен не столько на нас, сколько на Европу. Раньше такую ​​роль…".