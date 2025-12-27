НАБУ, САП разоблачили преступную группу, в которую входили нардепы: официально
Пресс-служба НАБУ сделала громкое заявление 27 декабря — агенты антикоррупционного бюро провели операцию под прикрытием.
Речь идет о деньгах, которые нардепы систематически брали за голосования в Верховной Раде.
«НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, участники группы на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины», — сообщила пресс-служба НАБУ.
Детали обещали сообщить позже. Своей информацией о вероятных событиях поделился народный депутат Алексей Гончаренко. Он «анонсировал» вручение подозрений народным депутатам еще утром, а следом писал, что сотрудники НАБУ заехали в правительственный квартал.
«В ближайшие дни НАБУ и САП могут вручить подозрения нескольким нардепам от «Слуги Народа», зафиксированным при получении неформальных выплат из черной кассы — конвертов. Среди «Слуг» — паника никто не понимает, скольких зафиксировали и кого конкретно. Есть слухи, что кто-то из получателей уже пошел на сотрудничество с НАБУ», — написал Гончаренко.
Следом он дополнил: «Новые потери может понести 95-й квартал. Вслед за совладельцем Миндичем может последовать и одна из звезд Квартала. Я бы даже сказал – одна из БОЛЬШИХ звезд!» Это уточнение может быть намеком на народного депутата от «Слуги народа» и одного из актеров «Квартала 95» Юрия Корявченкова (известного зрителям как «Юзик»).
Отметим, что в НАБУ официально не указали, о народных депутатах какой политической силы или фракции идет речь.
Дополнено в 13:14. Нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк добавил информацию о деле НАБУ в отношении нардепов
«Для ценителей конспирологических теорий, нет, это абсолютно не связано с операцией «Мидас» и Миндичем. Это другое направление, другое расследование (даже серия), другие друзья Президента. Короче, эту историю прошу называть «Криворожгейт» и она сегодня только начинается», — написал он.
Читайте также: Задержали экс-заместителя министра энергетики: в чем его подозревают
Новости по теме:
- Категории: Политика, Украина; Теги: Алексей Гончаренко, Верховная Рада, взятки, НАБУ, нардепы, подозрения, сап;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «НАБУ, САП разоблачили преступную группу, в которую входили нардепы: официально», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 декабря 2025 в 13:14;