НАБУ, САП разоблачили преступную группу, в которую входили нардепы: официально

Политика 13:14   27.12.2025
Оксана Горун
НАБУ, САП разоблачили преступную группу, в которую входили нардепы: официально Коллаж из фото: НАБУ, Алексей Гончаренко/Telegram

Пресс-служба НАБУ сделала громкое заявление 27 декабря — агенты антикоррупционного бюро провели операцию под прикрытием.

Речь идет о деньгах, которые нардепы систематически брали за голосования в Верховной Раде.

«НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, участники группы на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины», — сообщила пресс-служба НАБУ.

Детали обещали сообщить позже. Своей информацией о вероятных событиях поделился народный депутат Алексей Гончаренко. Он «анонсировал» вручение подозрений народным депутатам еще утром, а следом писал, что сотрудники НАБУ заехали в правительственный квартал.

«В ближайшие дни НАБУ и САП могут вручить подозрения нескольким нардепам от «Слуги Народа», зафиксированным при получении неформальных выплат из черной кассы — конвертов. Среди «Слуг» — паника никто не понимает, скольких зафиксировали и кого конкретно. Есть слухи, что кто-то из получателей уже пошел на сотрудничество с НАБУ», — написал Гончаренко.

Следом он дополнил: «Новые потери может понести 95-й квартал. Вслед за совладельцем Миндичем может последовать и одна из звезд Квартала. Я бы даже сказал – одна из БОЛЬШИХ звезд!» Это уточнение может быть намеком на народного депутата от «Слуги народа» и одного из актеров «Квартала 95» Юрия Корявченкова (известного зрителям как «Юзик»).

Отметим, что в НАБУ официально не указали, о народных депутатах какой политической силы или фракции идет речь.

Дополнено в 13:14. Нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк добавил информацию о деле НАБУ в отношении нардепов

«Для ценителей конспирологических теорий, нет, это абсолютно не связано с операцией «Мидас» и Миндичем. Это другое направление, другое расследование (даже серия), другие друзья Президента. Короче, эту историю прошу называть «Криворожгейт» и она сегодня только начинается», — написал он.

Читайте также: Задержали экс-заместителя министра энергетики: в чем его подозревают

Автор: Оксана Горун
