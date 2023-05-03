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Право на демобилизацию военных. ВР расширила список обстоятельств

Общество 14:58   03.05.2023
Оксана Якушко
Право на демобилизацию военных. ВР расширила список обстоятельств Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня ВР приняла закон, в котором прописаны дополнительные обстоятельства для демобилизации военных в период действия военного положения.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«Теперь военнослужащий может демобилизоваться по семейным обстоятельствам – если у него погибли или пропали без вести близкие родственники. Близкие родственники – родители, дети, родные и сводные братья и сестры, бабы и деды», — отметил Гончаренко.

В пояснительной записке к закону говорится:

«Для восстановления принципа справедливости предлагается учесть интересы военнослужащих и обеспечить им право на увольнение с военной службы во время военного положения при условии, что их близкие родственники (супруг, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный) , неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 14:58;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня ВР приняла закон, в котором прописаны дополнительные обстоятельства для демобилизации военных в период действия военного положения.".