Право на демобилизацию военных. ВР расширила список обстоятельств

Сегодня ВР приняла закон, в котором прописаны дополнительные обстоятельства для демобилизации военных в период действия военного положения.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«Теперь военнослужащий может демобилизоваться по семейным обстоятельствам – если у него погибли или пропали без вести близкие родственники. Близкие родственники – родители, дети, родные и сводные братья и сестры, бабы и деды», — отметил Гончаренко.

В пояснительной записке к закону говорится:

«Для восстановления принципа справедливости предлагается учесть интересы военнослужащих и обеспечить им право на увольнение с военной службы во время военного положения при условии, что их близкие родственники (супруг, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный) , неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения».