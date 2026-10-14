Убийство военных на Харьковщине: новые подробности сообщили в ВСП

Военная служба правопорядка в ВСУ раскрыла подробности стрельбы на Харьковщине, в результате которой погибли пятеро военнослужащих. По данным ведомства, нападавший был в гражданской одежде и имел автоматическое оружие. Сейчас его местонахождение устанавливают правоохранители.

«По предварительным данным, мужчина в гражданской одежде, вооруженный автоматическим оружием, подошел к локации, где находился личный состав, и стал стрелять на первом этаже дома. После этого он покинул здание и скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Погибшие получили огнестрельные ранения разной степени. Окончательные выводы будут установлены по результатам судебно-медицинских экспертиз.

«Погибшие военнослужащие характеризовались положительно, нарушений военной дисциплины не имели, к административной и дисциплинарной ответственности не привлекались. По имеющимся данным, они поддерживали дружеские отношения с товарищами по службе», — добавили в ВСП.

Сейчас военные правоохранители, следователи Нацполиции и представители СБУ разыскивают нападающего.

Напомним, 13 октября в Харьковском районе неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области. Следователи проверяют несколько версий происшествия. В частности, устанавливается, мог ли нападающий быть причастным к диверсионно-разведывательной группе ВС РФ, сообщил Офис Генпрокурора Украины.