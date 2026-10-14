Драка в Харькове: одного мужчину госпитализировали, второго — задержали

Правоохранители сообщили о подозрении 32-летнему мужчине, который, по данным следствия, ударил около десяти раз своего оппонента во время драки.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 11 октября недалеко от одного из домов на Александровском проспекте между двумя мужчинами возник словесный спор, который перерос в драку.

«Во время конфликта 32-летний правонарушитель около 10 раз ударил 52-летнего оппонента в разные части тела. Пострадавшего с полученными телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение», – рассказали в полиции.

Правоохранители задержали 32-летнего фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Если вину докажут, мужчине грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, 13 октября в Харьковском районе неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области. Следователи проверяют несколько версий происшествия. В частности, устанавливается, мог ли нападающий быть причастным к диверсионно-разведывательной группе ВС РФ, сообщил Офис Генпрокурора Украины.