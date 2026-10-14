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Бійка у Харкові: одного чоловіка ушпиталили, іншому – вручили підозру

Суспільство 13:50   14.10.2026
Вікторія Яковенко
Бійка у Харкові: одного чоловіка ушпиталили, іншому – вручили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру 32-річному чоловіку, який, за даними слідства, вдарив близько десяти разів свого опонента під час бійки.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, 11 жовтня неподалік одного з будинків на проспекті Олександрівському між двома чоловіками виникла словесна суперечка, яка переросла в бійку.

«Під час конфлікту 32-річний правопорушник близько 10 разів вдарив 52-річного опонента у різні частини тіла. Потерпілого з отриманими тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу», – розповіли в поліції.

Правоохоронці затримали 32-річного фігуранта. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Суд вже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує від 5 до 8 років тюрми.

Нагадаємо, 13 жовтня у Харківському районі невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив пʼятьох військовослужбовців, повідомили у  пресслужбі ГУ Нацполіції в Харківській області. Наразі слідчі перевіряють кілька версій події. Зокрема, встановлюється, чи міг нападник бути причетним до диверсійно-розвідувальної групи ЗС РФ, повідомив Офіс Генпрокурора України.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 13:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 32-річному чоловіку, який, за даними слідства, вдарив близько десяти разів свого опонента під час бійки.".