У Харкові хлопець влаштував дебош біля магазину і поліз у бійку з поліцією

Хлопець учинив скандал біля входу до одного з магазинів Харкова. Він голосно матюкався і намагався почати бійку зі співробітниками охорони. Охорона застосувала до нього сльозогінний газ й викликала медиків та поліцію. Після дебошу в громадському місці хлопець напав на поліцейського.

Наразі йому загрожує до п’яти років позбавлення волі, повідомили у поліції Харківської області.

Як розповіли в поліції, правоохоронці зупинили дебошира і супроводили його до карети швидкої допомоги. Проте в автомобілі затриманий знову почав нецензурно лаятися та кидатися на медпрацівників.

“На законні вимоги заспокоїтися чоловік не реагував. Правоохоронці негайно втрутилися, щоб захистити медиків. Під час виконання службових обов’язків та застосування заходів фізичного впливу для припинення протиправних дій агресивної молодої людини один із поліцейських отримав легкі тілесні ушкодження”, – кажуть у поліції.

Молодій людині повідомили про підозру ч. 2 ст. 345 (загроза чи насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Нагадаємо, у Харкові судитимуть завідувача хірургічного відділення однієї з лікарень міста. Він входив до складу експертної команди з оцінки повсякденного функціонування особистості (ЕКОПФО). Правоохоронці встановили, що у декларації лікар не вказав майно, фінансове зобов’язання та дохід дружини.