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Вбивство військових на Харківщині: нові подробиці повідомили у ВСП

Події 14:11   14.10.2026
Вікторія Яковенко
Вбивство військових на Харківщині: нові подробиці повідомили у ВСП Фото: Військова служба правопорядку у ЗСУ

Військова служба правопорядку у ЗСУ розкрила подробиці стрілянини на Харківщині, внаслідок якої загинули п’ятеро військовослужбовців. За даними відомства, нападник був у цивільному одязі та мав автоматичну зброю. Наразі його місцеперебування встановлюють правоохоронці.

«За попередніми даними, чоловік у цивільному одязі, озброєний автоматичною зброєю, підійшов до локації, де перебував особовий склад, і почав стріляти на першому поверсі будинку. Після цього він залишив будівлю та зник у невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Загиблі отримали вогнепальні поранення різного ступеня. Остаточні висновки встановлять за результатами судово-медичних експертиз.

«Загиблі військовослужбовці характеризувалися позитивно, порушень військової дисципліни не мали, до адміністративної та дисциплінарної відповідальності не притягувалися. За наявними даними, вони підтримували дружні стосунки з товаришами по службі», – додали у ВСП.

Наразі військові правоохоронці, слідчі Нацполіції та представники СБУ розшукують нападника.

Нагадаємо, 13 жовтня у Харківському районі невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив пʼятьох військовослужбовців, повідомили у  пресслужбі ГУ Нацполіції в Харківській області. Наразі слідчі перевіряють кілька версій події. Зокрема, встановлюється, чи міг нападник бути причетним до диверсійно-розвідувальної групи ЗС РФ, повідомив Офіс Генпрокурора України.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 14:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військова служба правопорядку у ЗСУ розкрила подробиці стрілянини на Харківщині, внаслідок якої загинули п’ятеро військовослужбовців.".