Вбивство військових на Харківщині: нові подробиці повідомили у ВСП

Військова служба правопорядку у ЗСУ розкрила подробиці стрілянини на Харківщині, внаслідок якої загинули п’ятеро військовослужбовців. За даними відомства, нападник був у цивільному одязі та мав автоматичну зброю. Наразі його місцеперебування встановлюють правоохоронці.

«За попередніми даними, чоловік у цивільному одязі, озброєний автоматичною зброєю, підійшов до локації, де перебував особовий склад, і почав стріляти на першому поверсі будинку. Після цього він залишив будівлю та зник у невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Загиблі отримали вогнепальні поранення різного ступеня. Остаточні висновки встановлять за результатами судово-медичних експертиз.

«Загиблі військовослужбовці характеризувалися позитивно, порушень військової дисципліни не мали, до адміністративної та дисциплінарної відповідальності не притягувалися. За наявними даними, вони підтримували дружні стосунки з товаришами по службі», – додали у ВСП.

Наразі військові правоохоронці, слідчі Нацполіції та представники СБУ розшукують нападника.

Нагадаємо, 13 жовтня у Харківському районі невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив пʼятьох військовослужбовців, повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції в Харківській області. Наразі слідчі перевіряють кілька версій події. Зокрема, встановлюється, чи міг нападник бути причетним до диверсійно-розвідувальної групи ЗС РФ, повідомив Офіс Генпрокурора України.