Право на звільнення з війська. ВР розширила перелік обставин для демобілізації

Сьогодні ВР ухвалила закон, у якому прописані додаткові обставини для демобілізації військових у період дії воєнного стану.

Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

“Тепер військовослужбовець може демобілізуватися за сімейними обставинами – якщо в нього загинули або зникли безвісти близькі родичі. Близькі родичі – це батьки, діти, рідні та сводні брати та сестри, баби і діди”, – зазначив Гончаренко.

У пояснювальній записці до закону йдеться:

“Задля відновлення принципу справедливості, пропонується врахувати інтереси військовослужбовців та забезпечити їм право на звільнення з військової служби під час воєнного стану за умови, якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану”.