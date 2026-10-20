Поранена жінка – росіяни атакували громаду під Харковом 20 жовтня

Сьогодні, 20 жовтня, Малоданілівська громада знову зазнала ворожих обстрілів, повідомив її голова Олександр Гололобов.

У селищі Мала Данилівка зафіксований удар по дорожньому полотну на вулиці Малоданилівський Шлях. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житловий будинок і автівка.

Також цієї ночі внаслідок влучання пошкоджені паркани та господарські споруди на території приватного домоволодіння в селі Черкаська Лозова. На щастя, без постраждалих.

Близько 15:30 внаслідок ворожого удару по сусідній громаді постраждала жителька Малої Данилівки. Жінку ушпиталили.