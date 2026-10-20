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Поранена жінка – росіяни атакували громаду під Харковом 20 жовтня

Суспільство 18:57   20.10.2026
Оксана Якушко
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Поранена жінка – росіяни атакували громаду під Харковом 20 жовтня

Сьогодні, 20 жовтня, Малоданілівська громада знову зазнала ворожих обстрілів, повідомив її голова Олександр Гололобов.

У селищі Мала Данилівка зафіксований удар по дорожньому полотну на вулиці Малоданилівський Шлях. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житловий будинок і автівка.

Також цієї ночі внаслідок влучання пошкоджені паркани та господарські споруди на території приватного домоволодіння в селі Черкаська Лозова. На щастя, без постраждалих.

Близько 15:30 внаслідок ворожого удару по сусідній громаді постраждала жителька Малої Данилівки. Жінку ушпиталили.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 18:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 20 жовтня, Малоданілівська громада знову зазнала ворожих обстрілів, повідомив її голова Олександр Гололобов.".