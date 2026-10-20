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Ранена женщина – россияне атаковали громаду под Харьковом 20 октября

Общество 18:57   20.10.2026
Оксана Якушко
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Ранена женщина – россияне атаковали громаду под Харьковом 20 октября Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Сегодня, 20 октября, Малоданиловская громада вновь подверглась вражеским обстрелам, сообщил ее глава Александр Гололобов.

В поселке Малая Даниловка зафиксирован удар по дорожному полотну на улице Малоданиловский Шлях. В результате обстрела повреждены жилой дом и автомобиль.

Также этой ночью в результате попадания повреждены заборы и хозяйственные постройки на территории частного домовладения в селе Черкасская Лозовая. К счастью, без пострадавших.

Около 15:30 в результате вражеского удара по соседней громаде ранена жительница Малой Даниловки. Женщину госпитализировали.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 18:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 20 октября, Малоданиловская громада вновь подверглась вражеским обстрелам, сообщил ее глава Александр Гололобов.".