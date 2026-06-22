Евакуація під атакою БпЛА: вивезли поранену жінку та ще трьох людей (відео)

21 червня поліцейські разом з представниками Дворічанської СВА, підрозділами ЗСУ та СБУ евакуювали чотирьох цивільних з небезпечних населених пунктів Куп’янщини.

«Із села Митрофанівка правоохоронці евакуювали чотирьох цивільних громадян: 50-річного чоловіка разом із його 74-річною матір’ю, 61-річну місцеву мешканку, а також жінку 65 років, яка отримала поранення внаслідок атаки FPV-дрона, що сталася 5 червня», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Людей передали волонтерам, які доставили їх до Харкова.

«Для надання необхідної медичної допомоги пораненій жінці було викликано бригаду екстреної медичної допомоги. Крім того, під час проведення евакуаційних заходів на польовій дорозі між населеними пунктами Великобурлуцької громади зафіксовано влучання дрона. Завдяки злагодженим діям усіх залучених служб ніхто не постраждав», – додали правоохоронці.

Відео: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, будь-яке пересування поблизу лінії фронту наразі проводиться в режимі спецоперації. Зокрема, через загрозу ворожих БпЛА, повідомляв в етері нацмарафону офіцер відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ Віктор Петрович, яка воює на Куп’янському напрямку. Військовий радить жителям виїжджати з цих територій.