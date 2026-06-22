Live

Евакуація під атакою БпЛА: вивезли поранену жінку та ще трьох людей (відео)

Суспільство 16:25   22.06.2026
Вікторія Яковенко
Евакуація під атакою БпЛА: вивезли поранену жінку та ще трьох людей (відео) Фото: ГУНП в Харківській області

21 червня поліцейські разом з представниками Дворічанської СВА, підрозділами ЗСУ та СБУ евакуювали чотирьох цивільних з небезпечних населених пунктів Куп’янщини.

«Із села Митрофанівка правоохоронці евакуювали чотирьох цивільних громадян: 50-річного чоловіка разом із його 74-річною матір’ю, 61-річну місцеву мешканку, а також жінку 65 років, яка отримала поранення внаслідок атаки FPV-дрона, що сталася 5 червня», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Людей передали волонтерам, які доставили їх до Харкова.

«Для надання необхідної медичної допомоги пораненій жінці було викликано бригаду екстреної медичної допомоги. Крім того, під час проведення евакуаційних заходів на польовій дорозі між населеними пунктами Великобурлуцької громади зафіксовано влучання дрона. Завдяки злагодженим діям усіх залучених служб ніхто не постраждав», – додали правоохоронці.

Відео: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, будь-яке пересування поблизу лінії фронту наразі проводиться в режимі спецоперації. Зокрема, через загрозу ворожих БпЛА, повідомляв в етері нацмарафону офіцер відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ Віктор Петрович, яка воює на Куп’янському напрямку. Військовий радить жителям виїжджати з цих територій.

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Постачав неякісне вугілля для навчальних закладів Харківщини: кого підозрюють
Постачав неякісне вугілля для навчальних закладів Харківщини: кого підозрюють
23.06.2026, 13:54
Як збивають «шахеди», що летять на Харків: відео нацгвардійців
Як збивають «шахеди», що летять на Харків: відео нацгвардійців
23.06.2026, 12:43
Евакуацію оголосять незабаром із селища Шевченкове на Харківщині (відео)
Евакуацію оголосять незабаром із селища Шевченкове на Харківщині (відео)
23.06.2026, 11:09
Обдурив «єВідновлення»: як житель Харківщини купив дім на Київщині – слідство
Обдурив «єВідновлення»: як житель Харківщини купив дім на Київщині – слідство
23.06.2026, 12:10
Найбільший прапор України замінили у Харкові — що сталося (фото)
Найбільший прапор України замінили у Харкові — що сталося (фото)
23.06.2026, 11:52
Їдальню та піцерію закрили у гуртожитку харківського вишу — які причини
Їдальню та піцерію закрили у гуртожитку харківського вишу — які причини
23.06.2026, 11:33

Новини за темою:

23.06.2026
Евакуацію оголосять незабаром із селища Шевченкове на Харківщині (відео)
22.06.2026
Харків’янин йшов вулицею з гранатою: поліція знайшла його таємний арсенал
22.06.2026
Що радять цивільним захисники, які воюють на Куп’янському напрямку (відео)
22.06.2026
«Ліміту немає» – «Ахіллес» про удари авіацією РФ по Куп’янщині, плани ворога
22.06.2026
Неповнолітнього за кермом упіймала поліція на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Евакуація під атакою БпЛА: вивезли поранену жінку та ще трьох людей (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2026 в 16:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 червня поліцейські разом з представниками Дворічанської СВА, підрозділами ЗСУ та СБУ евакуювали чотирьох цивільних з небезпечних населених пунктів Куп’янщини.".