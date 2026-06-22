Эвакуация под атакой БпЛА: вывезли раненую женщину и еще троих человек (видео)

21 июня полицейские вместе с представителями Двуречанской ПВА, подразделениями ВСУ и СБУ эвакуировали четырех гражданских из опасных населенных пунктов Купянщины.

«Из села Митрофановка правоохранители эвакуировали четырех гражданских: 50-летнего мужчину вместе с его 74-летней матерью, 61-летнюю местную жительницу, а также женщину 65 лет, которая получила ранение в результате атаки FPV-дрона, которая произошла 5 июня», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Людей передали волонтерам, которые доставили их в Харьков.

«Для оказания необходимой медицинской помощи раненой женщине была вызвана бригада экстренной медицинской помощи. Кроме того, во время эвакуационных мероприятий на полевой дороге между населенными пунктами Великобурлукской громады зафиксировано попадание дрона. Благодаря слаженным действиям всех привлеченных служб никто не пострадал», — добавили правоохранители.

Видео: ГУНП в Харьковской области

Напомним, любое передвижение вблизи линии фронта проводится в режиме спецоперации. В частности, из-за угрозы вражеских БпЛА, сообщал в эфире нацмарафона офицер отделения коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Виктор Петрович, которая воюет на Купянском направлении. Военный советует жителям выезжать с этих территорий.