Что советуют гражданским защитники, воюющие на Купянском направлении (видео)

Любое передвижение вблизи линии фронта проводится в режиме спецоперации. В частности, из-за угрозы вражеских БпЛА, сообщил в эфире нацмарафона офицер отделения коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Виктор Петрович.

«Очень опасно. Любое передвижение ближе 20-10 км, оно проходит в режиме спецоперации, РЭБами, анализом неба. Эти передвижения сейчас сведены к минимуму. Мы стараемся как можно меньше передвигаться, чтобы наши позиции не раскрывать. Делается это больше при плохой погоде. Гражданским вообще я бы посоветовал выезжать с этих территорий и эвакуироваться, не испытывать судьбу. Прифронтовые зоны чрезвычайно опасны, нашим военным оказывается помощь из-за тяжелой гуманитарной ситуации местным жителям, что также отвлекает воинов от уничтожения врага. Приходится проводить эвакуацию раненых гражданских. Поэтому гражданским мой совет: уезжать и беречь свою жизнь», – обратился Виктор Петрович.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

В ВСУ также объяснили, почему россияне не используют тяжелую технику на Купянском направлении.

«Они бы хотели вернуться к тактике использования массированных колонн и штурмовать большими группами, но у них пока не выходит из-за того, что большая килл-зона, большое насыщение нашими дронами и много разведки нашей. Поэтому им не удается эффективно добраться до наших позиций. Большая колонна особенно заметна. У них пока очевидно таких ресурсов нет, чтобы каждый день отправлять по колонне. Они по одному, по двое идут, где-то нашли какую-нибудь лозейку, там немного продвинулись, накопились и там что-то пытаются сделать (корректировать дроны, или что-то подобное). Было такое время, когда уничтожались по 100 человек в день, по 10-15 единиц техники за день. Для врага такое большое количество на каждый штурм привлекать невозможно», – сказал Виктор Петрович.