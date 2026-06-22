«Лимита нет» – «Ахиллес» об ударах авиацией РФ по Купянщине, планы врага

Одна из ключевых угроз, которая есть на Купянском направлении – это то, что вражеские войска активно пытаются блокировать украинскую логистику, в том числе медицинскую эвакуацию, констатирует в эфире «Громадське радіо» командир полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

«В частности, левобережный плацдарм. Здесь нужно проговорить и ощутить момент обороны и подвига украинского солдата. Какова ситуация с содержанием левобережного плацдарма, в частности, Купянска-Узлового? Сейчас время враг активно работает своими беспилотниками. Противник имеет возможность работать авиацией с управляемыми авиабомбами. Лимита какого-то у врага пока нет. То есть он может работать достаточно. Также реактивное вооружение. Как следствие, враг делает все возможное и невозможно для того, чтобы в полной мере заблокировать логистику с правого берега реки Оскол на левый берег», — отметил Федоренко.

Так что, говорит, СОУ выполняют несколько важных задач. Первое – это противодействие основным угрозам со стороны вражеских пилотов, в том числе специализированных подразделений РФ. Подчеркивают: делают это больше, чем удачно. Также украинские воины активно работают по огненным установкам (пушки, системы РСЗО), которые направлены на район переправ.

«Также мы можем, и выполняем эти задачи, уничтожать места расположения личного состава, то есть те места, где они накапливаются перед тем, как перейти к штурмовым действиям или тактике инфильтрации, то есть когда единичными группами враг пытается зайти за шиворот Силам обороны. Однако у нас пока нет возможности активно бороться с вражеской авиацией», – рассказывает «Ахиллес».

Он называет это большой проблемой и отмечает, что бывают дни, когда в район переправ противник может сбросить до 30 КАБ.

«Но, как вы знаете, были разные источники информации по поводу возможности Украины получить один фактор, который является ключевым в субъектности любого государства в военном плане. Это баллистические ракеты, баллистическое вооружение, это очень узкий мировой клуб, всего около 15 стран имеют баллистические ракеты. И в случае, если Украина сможет реализовать эту систему потоково, то есть не одна ракета у нас будет, не две, а это будет определенный производственный процесс с определенной способностью ежемесячно применять такое количество ракет, соответственно авиация противника будет вынуждена постоянно мигрировать», — пояснил командир.

При этом он подчеркнул, что на Купянском направлении «мы, фактически, держим тактическую инициативу на поле боя».

Также Федоренко предполагает, что в обозримой перспективе враг попытается собрать «ударный кулак».

«Путем скрытой принудительной мобилизации, путем проведения мобилизации своего населения, нарушил чуть закон – сразу на войну, путем принудительной мобилизации студентов, намеренно противник делает так, чтобы они не сдали экзамены. Они попытаются еще газонуть. Успешность этих процессов, по моему убеждению, будет ничтожна. То есть враг не сможет добиться желаемых результатов, в том числе на Купянском отрезке. И, как следствие, так или иначе, Путину придется принимать решение о подписании мирного соглашения. Это в наших силах, в силах украинцев дожать РФ», — считает Федоренко.