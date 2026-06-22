«Ліміту немає» – «Ахіллес» про удари авіацією РФ по Куп’янщині, плани ворога

Одна з ключових загроз, яка є на Куп’янському напрямку – це те, що ворожі війська активно намагається блокувати українську логістику, в тому числі, медичну евакуацію, констатує в етері «Громадського радіо» командир полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

«Зокрема, лівобережний плацдарм. Тут треба проговорити і відчути момент оборони і подвигу українського солдата. Яка ситуація щодо утримання лівобережного плацдарму, зокрема, Куп’янська-Вузлового? На поточний момент ворог активно працює своїми безпілотниками. Противник має на поточний момент можливість працювати авіацією, з керованими авіабомбами. Ліміту якогось притомного, скажімо, у ворога поки що немає. Тобто він може працювати вдосталь. Також реактивне озброєння. Як наслідок, ворог робить все можливе і неможливо для того, щоб повною мірою заблокувати логістику з правого берега річки Оскіл на лівий берег», – зазначив Федоренко.

Тож, каже, СОУ виконують декілька важливих завдань. Перше – це протидія основним загрозам з боку ворожих пілотів, зокрема спеціалізованих підрозділів РФ. Підкреслюють: роблять це більше, ніж вдало. Також українські воїни активно працюють по вогневих установках (гармати, системи РСЗВ), які направлені на район переправ.

«Також ми можемо, і виконуємо ці завдання, знищувати місця розташування особового складу, тобто ті місця, де вони накопичуються перед тим, як перейти до штурмових дій або до тактики інфільтрації, тобто коли поодинокими групами ворог намагається зайти за комір силам оборони. Однак у нас поки що немає можливості активно боротися з ворожою авіацією», – розповідає «Ахіллес».

Він називає це великою проблемою та зазначає, що бувають дні, коли в район переправ противник може скинути до 30 КАБів.

«Але, як ви знаєте, були різні джерела інформації з приводу можливості України отримати один фактор, який є ключовим в суб’єктності будь-якої держави в військовому плані. Це балістичні ракети, балістичне озброєння, це дуже вузький клуб світовий, всього близько 15 країн мають балістичні ракети. І в випадку, коли Україна зможе реалізувати цю систему потоково, тобто не одна ракета в нас буде, не дві, а це буде певний виробничий процес з певною спроможністю щомісяця застосовувати таку-то кількість ракет, то відповідно авіація противника буде вимушена постійно мігрувати», – пояснив командир.

При цьому він підкреслив, що на Куп’янському напрямку «ми, фактично, тримаємо тактичну ініціативу на полі бою».

Також Федоренко припускає, що в осяжній перспективі ворог спробує зібрати «ударний кулак».

«Шляхом прихованої примусової мобілізації, шляхом проведення мобілізації свого населення, хто порушив трохи закон – зразу на війну, шляхом примусової мобілізації студентів, навмисно противник робить так, щоб вони не склали іспити. Вони спробують ще газонути. Успішність цих процесів, за моїм переконанням, буде нікчемною. Тобто ворог не зможе досягти бажаних результатів, в тому числі на Куп’янському відтинку. І як наслідок, так чи інакше, Путіну доведеться приймати рішення про підписання мирної угоди. Це в наших силах, в силах українців, дожати РФ», – вважає Федоренко.